Махачкала, , 11:22 — REGNUM Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов личным примером мотивировал своих сотрудников на участие в вакцинации от COVID-19. Глава МВД сделал прививку в медсанчасти полицейского ведомства, сообщили 25 января в пресс-службе МВД.

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Вместе с ним в вакцинации участвовали другие сотрудники МВД, а также хирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эндоскопической хирургии Даггосмедакадемии Магомед Хамидов.

«Абдурашид Магомедович отметил, что для обеспечения своей безопасности, а также родных и близких всем гражданам, и, в частности, сотрудникам полиции, которые имеют постоянный контакт с людьми во время несения службы, необходимо участвовать в вакцинации», — сообщили в пресс-службе МЧД.

В ближайшие дни планируется провести массовую вакцинацию от коронавируса сотрудников МВД, которым по показаниям можно делать прививку.

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