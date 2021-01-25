Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM Региональный оперативный штаб Бурятии повысил разрешённый уровень загрузки зрительных залов в театрах и кино до 50%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба 25 января.

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Ранее кинотеатры могли работать с загрузкой, не превышающей 30% от пропускной способности.

Кроме того, разрешено возобновить работу культурно-досуговым учреждениям и клубам в столице и районах республики. Для них также сохраняется требование загрузки не более 50%.

«Деятельность всех организаций должна осуществляться при строгом соблюдении требований и рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — отметили в правительстве.

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