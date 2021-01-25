Челябинск, , 11:18 — REGNUM В Челябинске может быть установлен памятник Александру II. Постановление главы города Натальи Котовой от 22 января опубликовано на портале мэрии.

В постановлении речь идёт о проведении общественных обсуждений об установке мемориальных объектов. «Памятник Царю-Освободителю Императору Александру II» может появиться в парке «Алое поле». Также в документе говорится об общественном обсуждении по поводу установки стелы «Город трудовой доблести». Она появится на бульваре Славы.

Кроме того, на фасаде школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха планируется установить мемориальную доску Владимиру Чемоданову. Он был заслуженным учителем РФ и возглавлял это учреждение с 1989 года до самой своей смерти в 2015 году.

Читайте развитие сюжета: В Челябинске объяснили идею установить памятник Александру II