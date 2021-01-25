Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае судебные приставы взыскали рекордную сумму задолженности в ходе совместного рейда, который проводился с автоинспекторами. Чтобы сохранить свой автомобиль, пермяк прямо на дороге оплатил более 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Крупного должника обнаружили с помощью автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав». Сканирование номера, движущегося в дорожном потоке автомобиля Toyota Land Cruiser показало, что его владелец является должником по исполнительному производству о взыскании налоговой задолженности в размере около 1 млн 840 тысяч рублей. За рулем находился сам должник. Чтобы избежать ареста внедорожника, пермяк, который торопился по делам, сразу оплатил весь долг.

Стоит отметить, что подобные рейды проводятся еженедельно на самых разных оживленных участках дорожного движения. Приставы рекомендуют своевременно исполнять свои финансовые обязательства, чтобы не быть застигнутыми врасплох в пути по срочным делам.