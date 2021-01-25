Белвью, США, , 11:15 — REGNUM В разработке может находиться сиквел игры Ghost of Tsushima. Об этом 24 января сообщил портал ComicBook.

На странице Дэйва Моллоя, креативного директора студии Sucker Punch, в сервисе LinkedIn появилось упоминание «Игры Ghost of Tsushima для PlayStation 5». Из этой формулировки может следовать, что разработчики занимаются созданием отдельной версии своего проекта для консоли нового поколения, либо полноценного сиквела, который выйдет на PS5.

Напомним, релиз Ghost of Tsushima состоялся в июле 2020 года. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймер пытается воссоздать игру Burnout 3: Takedown на базе GTA V

Читайте развитие сюжета: Авторы Guilty Gear Strive назвали все игровые режимы проекта