Казань, , 11:16 — REGNUM В Татарии, по информации на 25 января, носителями коронавируса числятся 15 538 человек, за сутки заболевание подтвердилось у 87 жителей. Минувшим днем заразились 86 человек. Всего выздоровели 11 950 пациентов, за сутки — 95. С начала наблюдения зарегистрировано 254 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще три пациента, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за сутки госпитализировали 32 человека, 55 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 23 человека, от 60 до 70 лет — 17, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 45 инфицированных, шесть — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По информации на 22 января, было привито вакциной «Спутник-V» 9 345 человек, вторую дозу препарата получили 1 876 жителей.

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