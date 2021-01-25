Нью-Йорк , , 11:08 — REGNUM Энтузиаст с ником LucasRPDJ пытается воссоздать гоночную игру Burnout 3: Takedown в GTA V. Об этом 24 января сообщил портал PCGamesN.

Геймер создал дебютный трейлер своего проекта, в котором показаны некоторые элементы будущего «ремейка»: пользовательский интерфейс и гонки на спорткарах. LucasRPDJ отметил, что для создания видео он воспользовался программой Rockstar Editor.

Напомним, Burnout 3: Takedown вышла в 2004 году. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и профессиональных критиков.

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