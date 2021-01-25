Нью-Йорк , 25 января 2021, 11:08 — REGNUM Энтузиаст с ником LucasRPDJ пытается воссоздать гоночную игру Burnout 3: Takedown в GTA V. Об этом 24 января сообщил портал PCGamesN.
Геймер создал дебютный трейлер своего проекта, в котором показаны некоторые элементы будущего «ремейка»: пользовательский интерфейс и гонки на спорткарах. LucasRPDJ отметил, что для создания видео он воспользовался программой Rockstar Editor.
Напомним, Burnout 3: Takedown вышла в 2004 году. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и профессиональных критиков.
Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Cyberpunk 2077 в очередной раз «сломали игру»