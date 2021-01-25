Барнаул, , 11:08 — REGNUM В Барнауле и Бийске Алтайского края, где установились 40-градусные морозы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом 25 января сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что штормовое предупреждение объявлено в Барнауле и Бийске с 11:00 местного времени 25 января до 16:00 местного времени 26 января. Из-за нарушения рассеивания вредных веществ в воздухе будет наблюдаться смог.

В Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха 25 и 26 января на всей территории региона до — 32, — 37 градусов, местами — до — 42 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на европейской части России в ближайшие дни температурный фон будет соответствовать концу марта и составит от 12 до 13 градусов выше нормы. В это же время жителей Западной Сибири и Якутии ожидает аномальный холод.

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