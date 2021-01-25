Москва, , 11:07 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 456 человек. Об этом сообщили 25 января в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 456 летальных исходов», — говорится в информации. Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда умер 491 пациент. За весь период в России умерли 69 918 человек.

За сутки выздоровели 19 003 человека, всего с начала пандемии справились с инфекцией 3 150 763 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом.