Пенза, , 11:16 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил до конца дня доложить ситуацию с прохождением экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции баклаборатории в областном клиническом центре специальных видов помощи. Соответствующая задача была поставлена 25 января на совещании в доме правительства.

Глава области подчеркнул важность объекта для региона, особенно в сложившейся эпидемиологической ситуации. Завершить проведение подготовительных работ и процедур необходимо в марте, а после приступить к возведению бактериологической лаборатории.

ИА REGNUM напоминает, 19 января. Иван Белозерцев доложил Михаилу Мурашко о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. В ходе встречи обсудили строительство бактериологической лаборатории в Пензенском областном клиническом центре специальных видов медпомощи, которая станет центральной. Эти меры позволят расширить спектр микробиологических исследований, исключить влияние человеческого фактора на результаты исследований, внедрить новые методы диагностики инфекционных заболеваний, сократить сроки выдачи анализов и время пребывания больных в стационаре. Федеральное ведомство поддержит проект в части выделения специализированного оборудования для оснащения лаборатории, которую построят на средства регионального бюджета.

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