Варшава, , 10:59 — REGNUM Последний патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критическую ошибку, которая не позволяет геймерам продолжить прохождение. Об этом 24 января сообщило издание PCGamer.

Теперь во время задания «Вниз по улице» геймерам звонит Горо Такэмура и просто молчит в трубку — из-за этого дальнейшее прохождение основного сюжета Cyberpunk 2077 становится невозможным. Разработчики пока никак не прокомментировали новую ошибку.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра с открытым миром, разработанная польской студией CD Projekt RED. Её релиз состоялся 10 декабря 2020 года.

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