Уфа, , 11:15 — REGNUM Превышение платы за отопление более чем на 42% зафиксировано в 2845 многоквартирных жилых домах Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. В республике насчитывается 16 075 многоквартирных домов, в том числе в зоне ООО «БашРТС» находятся 9300 таких домов.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, ситуация по вопросу начисления за тепло в республике продолжает оставаться очень напряженной: выставленные в счетах суммы за декабрь 2020 года значительно превышают плату за ноябрь прошлого года.

Отмечается, что в 2845 многоквартирных домах превышение платы за отопление составило более 42%. В связи с этим, было рекомендовано провести перерасчет для жилых домов, платежи в которых превысили ноябрьские более чем на 42%. Рекомендовано этот перерасчет отразить в счетах за отопление за январь и февраль месяцы текущего года.

«На долгосрочную перспективу необходимо прорабатывать вопрос внедрения автоматизированной системы снятия показаний приборов учета с обязательным условием возможности обеспечения текущего контроля за показаниями приборов учета с целью выявления «перетопов». Указанный вопрос необходимо выносить на рассмотрение на собраниях собственников жилья и на форумах «Управдом», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев.

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