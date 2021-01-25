Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ прекращено движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации журналистам.

На ЖБИ произошла коммунальная авария. Из-за происшествия на водопроводе утром 25 января затопило трамвайные пути на участке между остановками «Новгородцевой» и «Каменные палатки», сообщили в мэрии порталу «Е1».

Коммунальщики уже отключили повреждённый участок водопровода. В рамках работ пришлось отключить воду в четырёх жилых домах на улице Высоцкого.

«Аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня после того, как согласуем проведение раскопок», — сообщили журналистам в МУП «Водоканал».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 23 января 2020 года в Свердловской области был мороз до минус 30 градусов и ниже. Однако сейчас намечается потепление.