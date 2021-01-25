Чита, , 10:56 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил за визит в регион известную фигуристку, двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву и поделился с ней своими идеями в области развития спорта. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Мы понимаем, что спорт — один из важнейших факторов, а для кого-то может единственный, чтобы перейти к созидательному позитивному, здоровому образу жизни. Ведь некоторые люди имеют пагубные привычки. При этом забайкальцы очень талантливые, у нас большое количество заслуженных спортсменов, людей, которые достигли высокого уровня в различных видах спорта.

Нам важно как можно большему количеству людей дать возможность увлечься спортом, необязательно стать чемпионом, но это поможет реализоваться в жизни», — глава региона.

Евгения Медведева считает, что каждому человеку нужна цель, а для этого нужна дисциплина и мотивация.

«Надеюсь, что именно физкультура и спорт помогут забайкальцам обрести себя в жизни», — сказала призер Олимпийских игр. о ее словам, в Забайкалье она впервые и край очень понравился. Евгения покаталась на коньках на озерах Кенон и на Архалее.

«Холодно, но очень здорово», — добавила фигуристка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье официально объявлено о старте спортивной пятилетки. Евгения Медведева присутствовала на торжественной церемонии, посвящённой началу её старта.