Москва, , 10:54 — REGNUM Российский стилист Александр Шевчук, сотрудничавший со звёздами эстрады, скончался на 55-м году жизни. Об этом 25 января написала певица Лайма Вайкуле в своем Instagram.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше с нами нет», — написала Вайкуле, не уточнив причину смерти.

Шевчук работал со многими артистами российской эстрады, среди которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 января, актер и стендап-комик Александр Шаляпин умер в возрасте 42 лет в Москве.

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