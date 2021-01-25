Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Комиссия по честности в киберспорте (ESIC) отстранила от соревнований 35 профессиональных игроков в CS: GO. Об этом 24 января сообщило издание Kotaku.

Спортсмены получили блокировку за организацию договорных матчей и ставки на игры. Правонарушения произошли в Северной Америке, Европе и Австралии — при этом в Австралии подобные действия могут расцениваться как нарушение закона.

Напомним, в конце 2020 года ESIC также отстранила от соревнований семерых игроков в CS: GO за участие в договорных матчах. Каждый из них получил блокировку аккаунта на год.

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