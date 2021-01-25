Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Петербурге за последние сутки от COVID-19, по официальным данным, скончались 59 человек. Это на два случая меньше, чем днем ранее, сообщили 25 января в федеральном оперштабе.

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По этому показателю Северная столица оказалась на втором месте среди других регионов России, первенство — за Москвой с 61 летальным исходом за 24 часа.

Всего за время пандемии в Петербурге подтвердили 9374 смерти от COVID-19.

Заметим, городской комитет по делам ЗАГС так и не предоставил общую статистику летальности за декабрь, как и в целом за 2020 год, хотя, как правило, данные появляются в публичном доступе в течение первой декады следующего месяца.

Добавим, в России за сутки в статистику смертности от COVID-19 внесли еще 456 случаев. Всего в стране от болезни погибло 69 918 человек.

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