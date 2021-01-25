Бали, Индонезия, 25 января 2021, 10:43 — REGNUM Иммиграционная служба на индонезийском острове Бали депортировала российского гражданина за проведение вечеринки без соблюдения санитарных норм во время пандемии, сообщает Antara.
По данным контрольно-пропускного пункта, российский гражданин въехал на территорию Индонезии 31 октября 2020 года.
«Этот человек участвовал в организации вечеринки, не обращая внимания на медицинские протоколы», — говорится в заявлении иммиграционной службы Бали.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии при Святейшем престоле Ватикана заявил, что журналисты должны участвовать в укреплении чувства единства в разгар пандемии.
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