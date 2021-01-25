Челябинск, , 10:41 — REGNUM В Челябинске скончался заведующий операционным блоком хирургии горбольницы №8 Дмитрий Борисов. Информацию об этом журналистам подтвердили в медицинском учреждении.

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Умер он за две недели до своего юбилея, в возрасте 59 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца.

Дмитрий Борисов отдал медицине 33 года. Являлся кандидатом наук и хирургом высшей категории. Отметим, ранее в Челябинской области умерли несколько десятков медиков. Во многих случаях у них был коронавирус.