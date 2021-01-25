Шамильский район, Дагестан, , 10:41 — REGNUM В Дагестане попал под подозрение в служебном подлоге бывший главный врач Шамильской центральной районной больницы. При его участии было похищено свыше 9 млн рублей, считают в Следственном комитете по региону.

Экс-руководитель больницы в течение трех лет, начиная с 2015 года, подписывал документы о якобы исполнении в полном объеме строительных работ. Вместе с директором строительной организации они значительно завысили объемы фактически выполненных работ, что позволило им положить себе в карман более 9 млн рублей, сообщили 25 января в пресс-службе СКР по региону.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и о служебном подлоге. Принимаются меры, чтобы вернуть похищенные деньги в казну.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане был выявлен факт хищения 9,7 млн рублей при ремонте Акушинской районной больницы.

Читайте также: В Дагестане украли почти 10 млн рублей при ремонте больницы