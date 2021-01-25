Уфа, , 10:42 — REGNUM Ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась в Башкирии. Об этом 25 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

По его словам, в республике зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом по пневмонии пока наблюдается прирост, а уровень летальности соответствует прошлому году.

«Если говорить о мнении экспертов, то считают, что вышли на так называемую стабилизацию — уровень плато», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за минувшие сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом. В январе-февраля 2021 года в республику должны поступить порядка 151 тысячи вакцины против COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Про подготовку к массовой вакцинации от COVID-19 рассказали в Башкирии