Москва, , 10:42 — REGNUM Актер и стендап-комик Александр Шаляпин умер в возрасте 42 лет в Москве. Об этом 25 января сообщила представительница актера.

«Да, это правда. Он покончил жизнь самоубийством», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом также известно, что тело актера обнаружила его супруга около 04:00 в квартире на Хорошевском шоссе.

Отметим, киноактер и стендап-комик Александр Шаляпин принимал участие в Stand Up Show и также был известен по своим ролям в таких фильмах, как «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин» и др. Кроме того, снимался в сериалах «Бессонница», «Карпов» и многих других.