Кемерово, , 10:40 — REGNUM В Новокузнецке и Прокопьевске до 18:00 (время местное) сегодня, 25 января, введён режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщает правительство Кемеровской области.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Предприятиям городов рекомендовали сократить выбросы в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове на утро сегодня, 25 января, температура воздуха составила — 38 °C. В ближайшие дни сильные морозы сохранятся.

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