Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области из-за аварии на центральном водоводе по улице Советской и Железнодорожной отсутствует вода в 12 жилых домах. Кроме того, проблемы с водоснабжением испытывают три соцобъекта, сообщает 25 января администрация города.

В связи с отсутствием воды детский сад №17 не принял своих воспитанников. В сокращенном режиме ведутся занятия в третьем корпусе гимназии №1 и школе №17.

По данным мэрии, сотрудники МУП «УКХ» занимались ликвидацией аварии всю ночь и продолжают трудиться до сих пор. Пока справляются собственными силами, не прибегая к помощи сторонних организаций.

Для жильцов домов, попавших под отключение водоснабжения, организован подвоз воды.