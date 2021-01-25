Ростов, Ярославская область, 25 января 2021, 10:35 — REGNUM Одинокий многодетный отец из Ярославской области Антон Третьяков получил новую четырёхкомнатную квартиру благодаря помощи Совета отцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель регионального Совета отцов Антон Капралов.
Семья Третьяковых с тремя детьми приехала в Ярославскую область из Хабаровского края, где потеряла квартиру в результате наводнения. В Ростове Великом семья жила в однокомнатной квартире. Здесь на свет появился четвертый ребенок. Но через десять месяцев после рождения ребёнка Мария Третьякова умерла от тяжёлой болезни, отец остался на руках с младенцем и тремя старшими детьми. Отец семьи — военный — вынужден был ходить на службу с грудным ребёнком. О его проблемах рассказали средства массовой информации. Помочь ему решил Совет отцов Ярославской области.
Фонд «Истоки» создан федеральным Советом отцов и направлен на поддержку ответственного отцовства. Фонд выделил миллион рублей, благодаря этой помощи была приобретена четырёхкомнатная квартира в Ростове. На прошлой неделе семья Третьяковых въехала в новую квартиру. С переездом также помог Совет отцов.
21 января семья отпраздновала новоселье, на которое пришли члены Совета отцов Ярославской области.
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