Ростов, Ярославская область, , 10:35 — REGNUM Одинокий многодетный отец из Ярославской области Антон Третьяков получил новую четырёхкомнатную квартиру благодаря помощи Совета отцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель регионального Совета отцов Антон Капралов.

Новоселье в семье Третьяковых Страница Антона Капралова в Facebook

Семья Третьяковых с тремя детьми приехала в Ярославскую область из Хабаровского края, где потеряла квартиру в результате наводнения. В Ростове Великом семья жила в однокомнатной квартире. Здесь на свет появился четвертый ребенок. Но через десять месяцев после рождения ребёнка Мария Третьякова умерла от тяжёлой болезни, отец остался на руках с младенцем и тремя старшими детьми. Отец семьи — военный — вынужден был ходить на службу с грудным ребёнком. О его проблемах рассказали средства массовой информации. Помочь ему решил Совет отцов Ярославской области.

«Фонд «Истоки» совместно с Советом отцов в ноябре оказал помощь в приобретении холодильника и отпаривателя. Помню, что, доставив холодильник в квартиру, мы долго искали, куда его установить, в однокомнатной квартире просто не было места для него. Так пришла идея помочь семье в решении квартирного вопроса. Поставили такую амбициозную цель и добились ее достижения», — рассказал Антон Капралов.

Фонд «Истоки» создан федеральным Советом отцов и направлен на поддержку ответственного отцовства. Фонд выделил миллион рублей, благодаря этой помощи была приобретена четырёхкомнатная квартира в Ростове. На прошлой неделе семья Третьяковых въехала в новую квартиру. С переездом также помог Совет отцов.

«Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова также из СМИ узнала об этой ситуации, подключился федеральный Совет отцов и его председатель Андрей Коченов. Все вместе помогли приобрести новую квартиру. Отец продолжает проходить военную службу, дети устроены в садики и ясли, с маленьким помогает заниматься старшая дочь», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

21 января семья отпраздновала новоселье, на которое пришли члены Совета отцов Ярославской области.

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