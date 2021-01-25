Красноярск, , 10:36 — REGNUM Экипажи туристической полиции Красноярска приступили к работе на снегоходах и катере. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники туристической полиции МУ МВД России «Красноярское» патрулируют любимые места отдыха горожан. Стражи порядка начали работу на акватории Красноярского водохранилища на судне на воздушной подушке «Марс».

Также патрулирование ведётся в эко-парке «Гремячая грива» и на острове Татышев. Полицейские на снегоходах готовы прийти на помощь гражданам.

Туристические полицейские будут патрулировать места отдыха красноярцев и гостей города регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая полиция приступила к работе в городе Красноярске в сентябре 2020 года.

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