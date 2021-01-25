Кунсан, Южная Корея, , 10:38 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, в период с 20 по 23 января на американской авиабазе в Кунсане выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим органы здравоохранения приступили к тестированию порядка 3300 человек, включая военнослужащих, персонала базы и членов их семей.

В общей сложности на авиабазе выявлено 35 случаев заражения. Из них 28 человек — иностранцы. Общее число подтверждённых случаев на базах США в Южной Корее увеличилось до 665.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 437 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 75 521.

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