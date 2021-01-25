Мехико, , 10:38 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, находится в стабильном состоянии. Об этом 25 января сообщили в минздраве страны.

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«К счастью, президент в настоящее время находится в стабильном состоянии, проявления и симптомы болезни лёгкие», — заявил главный инфекционист страны Хосе Луис Аломиу Сегарр.

Также он рассказал, что в настоящее время Обрадор находится в своей резиденции под наблюдением команды медиков, которая создана для такого рода ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора была выявлена коронавирусная инфекция нового типа.

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