Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Петербурге за последние сутки почти вдвое упали объемы тестирования на коронавирус, сообщает 25 января городской оперативный штаб. За сутки в городе обследовали всего 14 958 человек, это примерно на 10 тыс. тестов меньше, чем днем ранее.

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В справочную службу по теме коронавируса обратились 1978 человек за сутки. С 5 октября волонтеры выполнили 4491 заявку от граждан на самоизоляции. Попросить их о помощи можно по горячей линии 8−800−200−34−11.

Добавим, с начала октября 149 682 петербуржца получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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