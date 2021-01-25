Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:29 — REGNUM В комитете образования и науки администрации Новокузнецка прокомментировали информацию о том, что руководителей образовательных организаций города призвали обеспечить прохождение сотрудниками «обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции». Власти заявили, что «это было разъясняющее письмо».

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"Работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, относится к перечню работ, связанных с высоким риском заболевания, и подлежит обязательному проведению профилактических прививок, — пояснили «Газете Кемерово» в мэрии города. — При этом, согласно федеральному законодательству, граждане вправе отказаться от профилактических прививок. Однако работники образовательных организаций при возникновении сложных эпидемиологических ситуаций будут отстранены от работы, если они отказались от проведения профилактических прививок».

Напомним, что ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о том, что в образовательных учреждениях Новокузнецка распространяют некий документ, в котором прописано, что «нужно активизировать работу с работниками возглавляемых организаций и обеспечить прохождение ими обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции».