Ташкент, , 10:27 — REGNUM Хокимият (администрация) Кашкадарьинской области Узбекистана опровергла слухи о сборе средств с учителей на бюст бывшего президента республики Ислама Каримова, сообщили в телеграм-канале хокимията.

Отмечается, что для увековечения памяти Каримова хокимият получил 200 бюстов, которые планируется распределить по школам региона. В настоящее время все бюсты находятся в городских отделах народного образования.

В администрации Кашкадарьинской области добавили, что памятники были куплены на средства спонсоров или на деньги из внебюджетных источников.

В пяти районах бюсты переданы школам. Отмечается, что директора добровольно решили взять все расходы на себя.

Ранее узбекистанские СМИ сообщили, что в одной из школ Кашкадарьинской области с учителей собирали деньги на бюст Ислама Каримова. С каждого учителя якобы требовали по 10 тыс. сумов ($0,95) на памятник стоимостью 450 тыс. сумов ($43).