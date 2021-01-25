Пермь, , 10:27 — REGNUM В Пермском крае за неделю (18−24 января) из COVID-центров выписано 1944 пациента, сообщает краевой минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

За сутки, на 25 января, список оправившихся от заболевания пополнили ещё 118 человек. С начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 31 276 прикамцев.

На сегодняшний день под меднаблюдением остаются 4429 жителей Пермского края. По данным министерства здравоохранения, на территории региона для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 4286 коек, стационарная медпомощь оказывается 2519 пациентам, из них — 1571 с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Напомним, в Прикамье зафиксировано в общей сложности 37 772 носителя коронавируса (на утро 25 января).

Читайте развитие сюжета: В Прикамье число выявленных носителей коронавируса превысило 38 тысяч