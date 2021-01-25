Калуга, 25 января 2021, 10:45 — REGNUM В Калужской области насчитывается более 21 тысячи студентов, заявил 25 января губернатор Владислав Шапша в своём поздравлении с Днём российского студенчества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным Калугастата, в 2019—2020 учебном году в регионе действовали 10 государственных и три негосударственных образовательных организаций высшего образования. По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры было принято на обучение 5278 человек, в том числе в государственные образовательные организации высшего образования 4375 человек, негосударственные — 903 человека. Всего в 2019 году был выпущено 3570 специалистов, из них получили дипломы: бакалавра — 2348 человек, специалиста с высшим профессиональным образованием — 661 человек, магистра — 561 человек. Также в в Калужской области есть 25 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, в которых в 2019—2020 учебном году обучались 15,5 тысячи студентов.
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