Уфа, , 10:23 — REGNUM Подготовить инфраструктуру для массовой вакцинации жителей Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров 25 января на совещании в правительстве региона.

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По данным министра здравоохранения республики Максима Забелина, в Башкирию уже поступило более 13 тысяч доз вакцины от COVID-19. Еще 151 тысяча доз этой вакцины поступит в республику в январе-феврале текущего года.

При этом, отметил он, 72 медицинские организации полностью готовы к вакцинации населения, сейчас готовятся к открытию еще 13 дополнительных пунктов. В Башкирии также приготовили и мобильные пункты вакцинации, которые будут выезжать в организации, сообщил он.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, основным видом решения проблемы с распространением коронавируса является вакцинация. Поэтому главной задачей республиканского министерства здравоохранения является подготовка инфраструктуры для вакцинации людей.

«Чтобы не получилось так, что вакцина стоит, а вы где-то не успеваете», — подчеркнул Хабиров.

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