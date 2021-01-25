Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Петербурге будет организована на базе временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», где можно обеспечить большую проходимость вакцинируемых. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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В «Ленэкспо» планируется организованно прививать сотрудников предприятий, от которых уже поступили в комздрав заявки на вакцинацию более 60 тысяч человек.

«В «Ленэкспо» будут поставлены морозильники, то есть вакцина будет храниться с соблюдением холодовой цепи — не выше минус 18 градусов. Медосмотр сотрудников будет обеспечен с соблюдением всех требований. Это позволит нам ускоренными темпами привить сотрудников предприятий», — объяснил Дмитрий Лисовец.

По словам чиновника, в ближайшее время в Петербурге будут открыты еще 26 новых прививочных пунктов, в дополнение к работающим 70 пунктам. Затем число новых пунктов, по соглашению с Минздравом, будет доведено до 50.

Добавим, по данным на 24 января, в Петербурге вакцинировано 35 920 человек. Из них 5677 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта.

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