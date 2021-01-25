Новосибирск, , 10:16 — REGNUM Новосибирский аквапарк «Аквамир» сегодня утром, 25 января, заявил о том, что здание заблокировали неизвестные. Об этом сообщается в группе аквапарка в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня утром комплекс «Аквамир» был заблокирован неизвестными. На данный момент деятельность аквапарка приостановлена, следите за новостями, мы будем держать вас в курсе событий», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее процедурой банкротства здание было передано в аренду компании ООО «Глобал». 14 января стало известно, что новосибирский аквапарк выставлен на продажу из-за долгов застройщика.

Директор компании «Глобал» Илья Ходос рассказал редакции «Сиб.фм», что в аквапарке находятся представители конкурсного управляющего ООО «ВДТ Строй», сотрудники ЧОПов

«Которые фактически заблокировали доступ в аквапарк и его работу. Мы лишены доступа к материальным ценностям. Мы сейчас готовим обращение в правоохранительные органы за взысканием нам убытков и будем добиваться справедливости. Мы считаем, что наш договор аренды является действующим. У нас есть документы судебного разбирательства. Арбитражный суд ещё не высказался, действует договор или нет. Я считаю, что сейчас ещё нет оснований ограничивать доступ нашей компании. Не дождавшись решения суда, предприняты действия по силовому недопуску меня и моих сотрудников на территорию объекта», — отметил Ходос.

По данным ТАСС, крупнейший в Сибири новосибирский аквапарк «Аквамир» приостановил работу из-за смены арендатора. Об этом СМИ сообщил заместитель директора компании «ВДТ Строй», управляющей аквапарком, Сергей Репников.

«Для того, чтобы провести инвентаризацию, передать все помещения и оборудование (новому арендатору) «Белой сфере», принято решение, что с сегодняшнего дня аквапарк временно приостанавливает работу. Точно не могу сказать, (в течение какого времени будет закрыт аквапарк), несколько дней. Завтра будет понятно», — уточнил Репников.