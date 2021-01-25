Таганрог, Ростовская область, , 10:16 — REGNUM Глава администрации Таганрога (Ростовская область) Андрей Лисицкий принял участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Сегодня [22 января] сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». Она доступна каждому. В наличии имеются две вакцины — «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона». В декабре было поставлено 1 тыс. доз вакцины. 22 января получено ещё 1 тыс. доз вакцины «Спутник» V для двукратной иммунизации 500 человек», — уточнили сити-менеджер.

Первый компонент препарата от коронавируса уже получили 266 человек. Полностью прошли вакцинацию 98 таганрожцев. Запись желающих привиться ведётся через регистратуру поликлиник №1 и №2, на их интернет-сайтах и на портале госуслуг.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто 83 прививочных кабинета. Рассматривается возможность организации работы мобильных бригад и доставки жителей отдалённых населённых пунктов до пунктов вакцинации от COVID-19.

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