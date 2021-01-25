Волхов, Ленинградская область, , 10:16 — REGNUM «Хочу пригласить всех детишек Волхова, приходите, занимайтесь, становитесь чемпионами! А я буду ждать вас в сборной команде страны!» — с такими словами обратилась к подрастающему поколению президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр неспроста сулила ребятам из Волхова высокие спортивные достижения. В субботу, 23 января, в этом городе открылся современный центр лыжного спорта «Двугорье», созданный компанией «ФосАгро».

Административное здание новенького центра построено в стиле альпийского шале. Оно оборудовано раздевалками, медпунктом, кафе, пунктом проката лыж, котельной и комментаторской студией с панорамным видом на трассу. Общая площадь здания — 300 кв.м. Оно создано с соблюдением принципов безбарьерной среды, доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. В «Двугорье» была благоустроена территория и организована парковка, расчищены площадки для игры в футбол и волейбол. Общий объем инвестиций в создание центра превысил 26 млн. рублей. А название для объекта было выбрано самими волховчанами — путем голосования.

«Волхов получил функциональный, современный лыжный центр с огромной классной трассой, — сказал во время церемонии открытия заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. — Надеюсь, что в будущем здесь появится система искусственного оснежения, что позволит продлить сезон и проводить здесь массу спортивных соревнований. После завершения нашей церемонии я с большим удовольствием пробегу по лыжной трассе! Ура! Спорту быть!».

В честь открытия нового центра лыжного спорта был организован забег, в котором приняли участие профессиональные спортсмены, ветераны, любители, и юные лыжники из Волхова, Сясьстроя и Новой Ладоги.

«Мы вместе с вами можем все! — обратился к землякам глава администрации Волховского района Алексей Брицун. — Главное, чтобы мы вместе собрались и выходили везде и во всех ситуациях победителями. А мы это умеем делать!».

Юные и взрослые участники праздника не только с удовольствием померлись силами на лыжной трассе, но и испытали себя в таких экзотических дисциплинах как кёрлинг чайниками, бой на подушках, бег в сапогах, скачки на надувных лошадях, зимний волейбол. Праздничное настроение дарили народный ансамбль танца «Русь» ДК «Железнодорожник» и шоу-группа «Жили-были». А сотрудники ООО «Корпоративное питание» (дочернее предприятие компании «ФосАгро») развернули полевую кухню и накормили всех горячей кашей, пирожками и чаем.

«Сегодня мы увидели, что у центра лыжного спорта большие перспективы — он будет востребован и любим волховчанами, — обратился директор ВФ АО «Апатит» Алексей Иконников. — Уверен, что завсегдатаями здесь станут молодые люди, школьники. Но лыжный центр — это не только здание — в первую очередь это лыжня, лыжная трасса и для того, чтобы обеспечить высокое качество этих трасс мы приготовили еще один подарок — снегоход и необходимое оборудование. Приглашаю всех на лыжню!»

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