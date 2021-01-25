Токио, , 10:15 — REGNUM Журналистам Kotaku удалось выяснить примерный рост вампирши Леди Димитреску — одной из антагонисток игры Resident Evil: Village. Об этом 24 января сообщила «Игромания».

Издание считает, что в Леди Димитреску около 244 см роста. Для получения этих данных автор Kotaku выяснил высотку дверей во французских замках XV века (218,4 см) и сравнил их с игровой моделью героини.

Напомним, Леди Димитреску стала пользоваться большой популярностью в сети после выхода официального трейлера игры Resident Evil: Village. Однако роль этой героини в сюжете пока не раскрывается — известно лишь, что она будет каким-то образом противостоять главному герою.

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