Берлин, , 10:14 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 6729 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 141 665.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 217 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 52 087.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,823 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (471 079 заразившихся), Бавария (391 103) и Баден-Вюртемберг (285 141).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 10 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.