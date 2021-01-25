Оренбург, , 10:12 — REGNUM Оренбургские полицейские в Твери задержали местного жителя, который подозревается в хищении 57 тыс. рублей у оренбуржца-коллеционера старинных икон, сообщили 25 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, заявление от 54-летнего жителя Оренбурга в полицию поступило в 2018 году. Коллекционер заявил, что у него под предлогом продажи икон похитили крупную сумму денег.

Объявление о продаже старинных икон оренбуржец увидел в соцсети. Посредством социальной сети коллекционер связался с продавцом, который убедил в существовании предметов старины и пообещал отправить их почтой при оплате полной стоимости. Мужчина перевел всю сумму. Вскоре страница продавца в соцсети пропала.

Задержанный 50-летний житель Твери пояснил, что собирался выкупить иконы у знакомого и отправить их оренбургскому коллекционеру. Однако, пока ждал денежного перевода, иконы оказались проданы. Деньги несостоявшемуся покупателю в Оренбурге мужчина не вернул.

Уголовное дело возбуждено части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному жителю Твери грозит до пяти лет лишения свободы.