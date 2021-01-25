Квебек, Канада, , 10:08 — REGNUM Канадская фирма Lambert Avocat Inc. подала заявку на получение разрешения для подачи коллективного иска против японской компании Nintendo. Об этом 24 января сообщило издание Eurogamer.

Lambert Avocat Inc. хочет «получить компенсацию за всех жителей Квебека», которые столкнулись с проблемой неисправных контроллеров Joy-Con на консолях Nintendo Switch. Представители фирмы считают, что «дрифт» стиков контроллера — это серьёзный скрытый дефект, за который Nintendo должна нести ответ.

Напомним, в 2019 году группа американских юристов также подала коллективный иск против Nintendo из-за «дрифта» контроллеров Joy-Con. Дело до сих пор ведётся.

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