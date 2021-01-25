Нью-Дели, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 13,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 13 203 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 667 736.

Также сообщается, что за это же время в Индии 131 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 153 470.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 330 084 человека вылечились от нового заболевания, 13 298 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 14 849 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.