Якутск, 25 января 2021, 10:14 — REGNUM В Якутии открыты пункты вакцинации от коронавируса в столице республики и в 25 населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
Читайте также: Почти семь тысяч человек привились от коронавируса в Приамурье
За минувшие сутки в Якутии выдано 132 положительных теста на коронавирус, из них 44 — в Якутске.
В минздрав республики поступило уже около 27 тыс. доз, на этой неделе ожидают новую партию — 17 тыс. доз вакцины. Привились уже 6929 жителей.
Вакцина не довезена из-за погодных условий в колымскую группу районов и Олекминский район. Тем не менее запись там продолжается как в поликлиниках, так и через портал «Госуслуги».
В ближайшее время иммунизация начнётся среди призывников, которые уйдут в армию весной.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошлую неделю привились от коронавируса 5282 человека. За всё время прививку получили уже 6769 жителей.