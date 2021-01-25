Якутск, , 10:14 — REGNUM В Якутии открыты пункты вакцинации от коронавируса в столице республики и в 25 населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в Якутии выдано 132 положительных теста на коронавирус, из них 44 — в Якутске.

В минздрав республики поступило уже около 27 тыс. доз, на этой неделе ожидают новую партию — 17 тыс. доз вакцины. Привились уже 6929 жителей.

Вакцина не довезена из-за погодных условий в колымскую группу районов и Олекминский район. Тем не менее запись там продолжается как в поликлиниках, так и через портал «Госуслуги».

В ближайшее время иммунизация начнётся среди призывников, которые уйдут в армию весной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошлую неделю привились от коронавируса 5282 человека. За всё время прививку получили уже 6769 жителей.