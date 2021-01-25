Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM Школы в Бурятии числом учащихся более 1 тыс. человек вернутся к очному формату обучения с 1 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое решение принято на заседании оперативного штаба 25 января.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В настоящее время крупные школы республики из-за сложной эпидемиологической ситуации частично работают в дистанционном режиме.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 30% контингента обучались удаленно. Смены чередовались по истечении двух недель», — напомнили в правительстве.

Однако и в марте в регионе останется одна школа в селе Сотниково, которая продолжит работу в прежнем формате. Причиной стало отсутствие возможности обеспечить санитарные меры в полном объеме.

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