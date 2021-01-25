Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Полную вакцинацию от COVID-19 прошли уже более трёх тысяч жителей Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

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Специалист напомнил, что прививка ставится в два этапа. Первый компонент вакцины получили уже 7303 человека, а второй этап прошли пока лишь 3079 жителей.

Вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге идёт полным ходом. Харитонов призвал жителей идти прививаться. «Пока не будет создана достаточно хорошая иммунная прослойка, коллективный иммунитет, заболеть можно в любой момент», — сказал эпидемиолог.

Записаться на вакцинацию удобнее всего через сайты медучреждений или по единому номеру 122, добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская область получила крупную партию вакцины от COVID-19 — 40 тыс. экземпляров.

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