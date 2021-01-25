Москва, 25 января 2021, 10:03 — REGNUM В 2021 году в Москве отремонтируют 1353 кровли, сообщает 25 января официальный сайт мэра и правительства столицы.
Кровельный ремонт будет проводиться в многоквартирных домах и исторических зданиях. Около 60% объёма работ придётся на реконструкцию плоских наплавляемых крыш, 40% — на восстановление металлических скатных.
Лидером среди административных округов столицы будет Центральный. В нём отремонтируют 267 крыш.
Среди исторических зданий, где запланированы кровельные работы, указаны Дом московского купеческого общества на Солянке, доходный дом Троицкого подворья (бывшая резиденция патриарха Тихона), доходный дом архитектора Алексея Щеглова, усадьба дворян Бибиковых.