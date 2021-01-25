Монреаль, Канада, , 10:00 — REGNUM Геймеры обнаружили в игре Assassin's Creed Valhalla секретный лук, скрытый за грудой камней. Об этом 24 января сообщило издание Kotaku.

Нужную груду камней можно найти на севере основной игровой карты. После этого нужно нанести по ней несколько ударов, сохранить игру и около трёх раз перезагрузить своё сохранение — тогда секретный лук появится в инвентаре Эйвора.

Напомним, Assassin's Creed Valhalla — это ролевой экшен с открытым миром, разработанный студией Ubisoft Montreal. Его события разворачиваются в IX веке на территории Британских островов.

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