Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области на скамье подсудимых окажется адвокат, которого обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Расследование уголовного дела завершилось, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, адвокат ввел в заблуждение отчима своего подзащитного, проходившего по делу о незаконном обороте наркотиков, и потребовал 800 тысяч рублей для передачи судье и решения вопроса о смягчении наказания.

Адвокат задержан осенью 2020 года. Его имущество арестовано.

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