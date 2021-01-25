Уфа, 25 января 2021, 10:02 — REGNUM Полномочия представителей спортивных клубов намерены расширить в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.
Сообщается, что депутаты госсобрания планируют на ближайшем пленарном заседании рассмотреть изменения в региональный закон о физической культуре и спорте, которые регламентируют права и обязанности спортклубов.
По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, представители спортклубов смогут не только проводить тренировки, занимаясь физическим воспитанием граждан, но и организовывать официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить людей к выполнению нормативов ГТО.
Сообщается, что этим изменениями в региональный закон депутаты планируют поддержать массовый спорт.
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