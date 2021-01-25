Уфа, , 10:02 — REGNUM Полномочия представителей спортивных клубов намерены расширить в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Сообщается, что депутаты госсобрания планируют на ближайшем пленарном заседании рассмотреть изменения в региональный закон о физической культуре и спорте, которые регламентируют права и обязанности спортклубов.

По словам председателя госсобрания республики Константина Толкачева, представители спортклубов смогут не только проводить тренировки, занимаясь физическим воспитанием граждан, но и организовывать официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить людей к выполнению нормативов ГТО.

«Тем самым мы конкретизируем статус таких организаций и по факту не только уточняем, но и значительно расширяем их полномочия. Такой подход будет способствовать укреплению работы спортклубов, что в результате должно положительно отразиться на степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, качестве спортивной подготовки», — сообщил Толкачев.

Сообщается, что этим изменениями в региональный закон депутаты планируют поддержать массовый спорт.

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